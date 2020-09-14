تفاصيل ألبوم أصالة الخليجي "لا تستسلم": يتضمن 20 أغنيه

انتهت الفنانة السورية أصالة نصري، من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" والذى من المقرر أن يطرح فى الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ألبوم أصالة الخليجي سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

سيتضمن الألبوم 20 أغنية خليجية وهم لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.