عبدالمجيد عبدالله يهنئ أصالة: "لاتستسلم" رصيد مبهر للأغنية الخليجية

حرص المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، على تهنئة المطربة أصالة، بعد إطلاقها ألبومها الجديد "لاتستسلم".

وكتب المطرب السعودي، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "مبروك نزول ألبومك أصّولة حبيبتي مجهود واضح ومتعوب عليه، وموفقين كل قروب العمل مؤلفين وملحنين وموزعين، ابدعتوا ورصيد جميل ومبهر للأغنية السعودية والخليجية تستاهلوا النجاح".

ألبوم أصالة الجديد، يضم 20 أغنية خليجية، وهم "لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني".