أسعار الذهب اليوم الخميس 17-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل عيار 24 سعر 978 جنيهًا، مقابل 965 جنيهًا أول أمس، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الخميس 17 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 976 و978 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 854 و856 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 732 و734 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و848 جنيهًا.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات وفق "سكاي نيوز"، وذلك بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنَّه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى الاثنين بالمئة المستهدف "لبعض الوقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 26.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.3% إلى 946.10 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.3% إلى 2367.49 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمية

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، في ظل ضعف الدولار، ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثًا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم، وفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وحرصت البنوك المركزية في معظم دول العالم على خفض أسعار الفائدة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وتقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

نصائح لمعرفة الذهب الأصلي من الذهب الصيني

وقدم حسين عبدالصبور تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، عدة نصائح للتفرقة بين الذهب العادي والصيني عند الشراء، في حديثه لـ"الوطن"، تمثلت في أنه عند شراء مشغولات ذهبية يجب أن تكون من مكان مضمون، مثل "محل معروف في المنطقة"، إضافة إلى حصول العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر "مكربنة".

وحذر تاجر مشغولات الذهب من الشراء أون لاين فبيع المشغولات الذهبية أونلاين، يعرض صاحبها للنصب، إذ يجرى إرسال مشغولات ذهبية صينية على أنّها أعيرة، كما لا يمكن الحصول على فاتورة، ويجب أن يتأكّد العميل عند اختيار المشغولات الذهبية من الدمغة على المجوهرات والذهب، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين، وهي عيار 24، 21، 18، فضلًا عن أنّه يوجد أيضا أعيرة أخرى، لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.