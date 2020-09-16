أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية اليوم الأربعاء بعد أن شهدت ارتفاعًا طفيفًا قدر بنحو 3 جنيهات في نهاية معاملات أمس، حيث سجل عيار 24 سعر 978 جنيهًا، مقابل 965 جنيهًا أمس، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 976 و978 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 854 و856 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 732 و734 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و848 جنيهًا.

ماذا يحدث في بورصة الذهب؟

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، في ظل ضعف الدولار، ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثًا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم، وفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1976.90 دولار، ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 960.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 18 أغسطس عند 966 دولارا.

وكسبت الفضة 1% إلى 27.44 دولار في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 2311.78 دولار.

وحرصت البنوك المركزية في معظم دول العالم على خفض أسعار الفائدة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وتقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب لـ"الوطن إنَّ أسعار الذهب تتأثر بعاملين، الأول وهو البورصة العالمية، موضحًا أنَّ محلات الصاغة يتم تحديد الأسعار بناءً على بورصة لندن لأنها الأقرب، أما العامل الثاني فهو سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، مضيفًا أنَّ الانخفاض الطفيف الذي يطول الأسعار بين الحين الآخر ما هو إلا تذبذب، ولا قياس مدي تأثيره على سوق البيع إلا في نهاية العام، أو مع تقارير الربع سنوية.

فيما أوضح الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، أنَّ احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وعند ضربها في الأسعار العالمية، نجد أنّها تعادل 4.5 مليار دولار من مكونات الاحتياطي النقدي، والباقي نقد أجنبي، 70% منه دولار، والباقي العملات الأخرى.