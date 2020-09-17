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الإحصاء: 91.5% زيادة في الاستهلاك المحلي للقطن خلال 2019-2020        

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الوطن
09:17 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
القطن

القطن

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أنَّ إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 72.7 ألف قنطار متري خلال الفترة (مارس/ مايو 2020) مقابل 38.0 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة زيادة قدرها 91.5٪.

جاء ذلك وفق النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث (مارس/ مايو) للموسم الزراعي 2019-2020، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما بلغ إجمالي صادرات القطن 195.2 ألف قنطار متري خلال الفترة (مارس/ مايو 2020) مقابل 510.2 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 61.7٪ نتيجة لزيادة المستهلك هذا الموسم.

بلغت كمية الأقطان التي تمّ حلجها 142.1 ألف قنطار متري خلال الفترة (مارس/ مايو 2020) مقابل 382.6 ألف قنطار متري للفترة نفسها من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 62.9٪، وهذ الانخفاض نتيجة لوجود فائض مخزون من الموسم السابق.

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