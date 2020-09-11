بدء حصاد القطن في الغربية

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الغربية، بدء موسم جني القطن في المحافظة "الذهب الأبيض"، لافتة إلى تنفيذ خطة وزارة الزراعة لعودة القطن لما كان عليه من قبل.

وبدأ المزارعون في محافظة الغربية جني المحصول بالطرق المعروفة عن طريق "مجموعات جمع القطن" الموجودة فى القرى والمراكز، حيث يبدأ الجنى قبل الفجر يوميا، وحتى آخر اليوم.

وأكد المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، إنهاء كافة الاستعداد لبدء موسم جني القطن في الأراضي الزراعية والذي بدأ بالفعل بمركز المحلة الكبرى.

وأضاف في بيان له، أن المديرية أولت اهتماما كبيرا بزراعة القطن ومتابعته ومكافحة العدوى، منذ أن تمت زراعته.

وقال إنه تم حصاد 60 فدانا بواقع متوسط إنتاج من 9 إلى 12 قنطارا للفدان الواحد، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن لموسم 2020 بلغت 8 آلاف و566 فدانا، مشيراً إلى أن المستهدف لمحصول القطن العام الماضي بلغ 10 آلاف و300 فدان.

وبدأ المزارعون في المحافظة بوضع التجهيزات اللازمة لجني المحصول، سواء من الأيدى العاملة التي ستجني المحصول أو وسائل نقله إلى المجمعات.