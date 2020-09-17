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إيقاف دخول مرشحي النواب للجنة الانتخابات بسبب التدافع بسوهاج

كتب:

خالد الغويط
10:13 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
إيقاف دخول المرشحين للمحكمة بسبب الدافع في التقدم للنواب بسوهاج

إيقاف دخول المرشحين للمحكمة بسبب الدافع في التقدم للنواب بسوهاج

أوقفت الخدمات الأمنية المعينة على محكمة سوهاج، الدخول لمقر المحكمة بسبب الزحام والتدافع من قبل المرشحين ووكلائهم في أول يوم للتقدم لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة، ومنحتهم الأجهزة الفرصة لتنظيم تواجدهم من جديد. 

وتواجد المرشحون المحتملون ووكلائهم أمام باب المحكمة منذ العاشرة من مساء أمس، للحصول على رقم 1 في الكشوف الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تم تقسيمها إلى 8 دوائر انتخابية، وجرى تخصيص 14 مقعدا في النظام الفردي.

 

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