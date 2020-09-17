مبلغ تأميني وحافظة مستندات.. دليلك لخوض انتخابات مجلس النواب

يستعد المرشحون المحتملون لخوض انتخابات مجلس النواب، لتقديم أوراق ترشحهم اليوم الخميس.

وفى ضوء ذلك، حددت التعديلات على قانون مجلس النواب، المستندات المطلوبة للترشح للمقعد الانتخابى، وهى كالتالى:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء منها.

إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة.

إيصال إيداع مبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

أجاز القانون تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمنى لاستقبال أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب والتى تبدأ من اليوم 17 سبتمبر وحتى 26 من الشهر الجارى.

وتجرى الانتخابات بواقع 284 مقعدا للفردى و284 مقعدا للقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أرسلت عددا من المستندات غير قابلة للتقادم لنواب البرلمان الحالى للاستفادة منها فى أوراق الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2021.

وأشار إلى أن نحو 300 عضو كانوا قد تقدموا بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لاسترداد بعض المستندات للاستفادة بها ضمن حافظة المستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس النواب للفصل التشريعى الجديد، منها شهادة الميلاد وشهادة التخرج والموقف من التجنيد بالنسبة للنواب الذكور.