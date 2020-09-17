زحام كبير أمام لجنة الترشح لـ"النواب" في الدقهلية

تجمع المئات من الراغبين في الترشيح لانتخابات مجلس النواب، وأنصارهم أمام لجنة تقديم أوراق الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم عملية الدخول.

وتوافد الراغبون في الترشح على محكمة المنصورة الابتدائية، منذ ليلة، أمس، لحجز دور لهم في الدخول إلى اللجنة ليكون لهم الأسبقية في كشوف المرشحين.

يذكر أن محافظة الدقهلية، مخصص لها 21 مقعدا في مجلس النواب بالمقاعد الفردية.