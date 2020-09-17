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السيسي يوافق على منحة بمليون و746 ألف دولار لتحسين البيئة الاستثمارية

يقدمها البنك الدولي لإعادة الإعمار

كتب:

الوطن
09:47 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 119 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقع بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، للاطلاع عليه اضغط هنــــــــــــــــا.

 

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