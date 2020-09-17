التيسيرات الجديدة للقادمين من الخارج

في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزراء الصحة والطيران المدني على الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين القادمين من الخارج، ويرصد التقرير التالي ماهي التيسيرات للقادمين من الخارج:

- مد فترة قبول تحليل pcr لفيروس كورونا

وجهت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبية" قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.

وتقرر استثناء القادمين من اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت يسمح لهم 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر

والتزمت المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وكان قرار مجلس الوزراء بتطبيق الاختبار الخاص PCR على جميع القادمين من الخارج، بداية من أول سبتمبر القادم، أن هذا الإجراء متبع في العديد من الدول الأخرى، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتمكنه من إصابة ملايين المواطنين حول العالم، وأنه كان لابد من تطبيقه، حتى تقليل عدد الإصابات في مصر.