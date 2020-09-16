وزيرة الهجرة تتقدم بالشكر لوزيري الصحة والطيران لاعلان تيسيرات جديدة للقادمين من الخارج

في اطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، للسادة وزراء الصحة والطيران المدني علي الاجراءات التي تم اتخاذها للتيسير علي المواطنين القادمين من الخارج ..

حيث أعلن مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري عن مد فترة قبول التحليل سلطة الطيران المدني المصري توجه عناية جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بانه في ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الي كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون ان يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ساعه علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة فانه قد تقرر استثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - امريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت يسمح لهم ٩٦ ساعة علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر و الترانزيت في تلك المطارات ، مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية خلال فترة السفر٠