الهجرة توضح 5 خطوات للحصول على تأشيرة سفر

تقدم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إرشادات للحصول علي تاشيرة، للمصريين المقدمين على الهجرة الأمنة، أو المسافرين، وذلك بمجرد ما يتم الانتهاء من كل الأوراق المطلوبة، من المتقدم للحصول على تأشيرة الدولة التي يتوجه إليها.

ويرصد التقرير التالي في خطوات، للحصول على موعد لمقابلة في السفارة:

- معظم السفارات متعاقدة مع شركات المحمول أو شركات الكول سنتر برقم مختصر، بيتم التواصل لطلب موعد ولا بد أن يكون قبل السفر على الأقل بمدة، توصل لـ4 أشهر.

- عند تقديم الطلب، لابد من تحديد تحدد نوع التأشيرة المراد الحصول عليها، سواء كانت تاشيرة سياحة أو عمل أو دراسة.

- الذهاب قبل موعد المقابلة بوقت كاف على الأقل نصف ساعة.

- لا بد من استكمال كل الأوراق المطلوبة، والصور المرفقة مع الطلب.

- الابتسامة والبشاشة في السفارة، خصوصا عندما يسألك موظف الشباك على بعض المعلومات، ومهم جدا أن يكون الإجابة بشكل صريح وواضح، وبكل هدوء حتى لو هناك أي أسئلة مكررة.

وتختص قسم الهجرة، بجميع الأعمال الخاصة بهجرة المصريين لدول أجنبية، وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1989، حيث يتم تقنين أوضاع المصريين المقيمين بالدول التى تقبل الهجرة، سواء كانت فردية أو برفقة الأسرة المهاجرة.

وعليه فإن المهاجر أو شقيقه، يمكنه الحصول على إخطار للتجنيد، بما يفيد موقفه من الهجرة، كما يتم قبول طلب المهاجر إخطار الهيئة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التأمينية.

كما يتم قبول طلبات المهاجر، أو شقيقه بإخطار هيئة التنظيم والإدارة للحصول على تصريح بالسفر.

كما يقوم قسم الهجرة بختم جواز سفر المهاجر بما يفيد استمرار هجرته.

وكذا التأشير للمهاجر على استمارة جواز السفر، بما يفيد استمرار هجرته.

كما تم إخطار كل الجهات التى يرغب المهاجر في إخطارها بموقفه من الهجرة.