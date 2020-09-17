سعر الدولار اليوم الخميس 17-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وفق بداية تعاملات اليوم، الخميس 17 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

واحتل بنك HSBC قائمة الأقل سعرًا للدولار ليباع بـ15.79 جنيه فيما سجل سعر الشراء 15.69 جنيه.

وأنهى الدولار تعاملاته أمس الأربعاء مقابل الجنيه باستقرار واحتلت بنوك المصري الخليجي، والأهلي المصري، والأهلي الكويتي "بيريوس"، وعودة، والكويت الوطني، والتعمير والإسكان، قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء، فيما جاء بنك "hsbc" الأقل سعرًا.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال حوار في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إنّه يوجد ما يقرب من 260 صندوقًا استثماريًا دوليًا، 60% منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والباقي منها يقع في دول أوروبا، تضع أموالها في مصر "ييجوا يبيعوا الدولار بتاعهم عشان يشتروا جنيه مصري، قبل كده الشخص المصري هو اللي كان بيبيع الجنيه عشان يشتري دولار، لا، هما بيحطوا دولار عشان يخزنوا جنيه مصري"، موضحًا أنّ هذه الصناديق الاستثمارية تقدم على ذلك الأمر من أجل تحقيق عوائد جيدة على الجنيه المصري: "الناس عندها ثقة إنّ الدولار في مصر مستقر، ويثقوا في الاقتصاد المصري، وهذه الحسبة تقريبًا دخلت لينا 18 مليار دولار".

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.45 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.28 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجّل نحو 20.28 جنيه للشراء و20.52 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.