البابا محذرا من تأثير أفلام الكارتون على الأطفال: بها قُبلات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأسرة والمدرسة والحضانة والجامعة وكذلك المؤسسات الدينية والأصدقاء ثم الإعلام أمر أساسي في تربية الأطفال، مشيرًا إلى أنه يجب على كل أسرة أن تُحسن استخدام التكنولوجيا أمام الأطفال، لما له خطورة.

وأضاف "تواضروس"، خلال عظته الأسبوعية، أن هناك برنامجًا صينيًا لن يذكر اسمه مدته دقيقة واحدة لكنه أرعب أمريكا، "الصين اخترعوه ومؤثر على الحياة في أمريكا اللي هي من أكبر دول العالم، أما دولنا بقى تعمل إيه؟"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالأطفال الصغار، وزرع مخافة الله فيهم.

وتابع: "لازم تعلم أولادك وبناتك منذ الصغر مهارات التمييز، والإفراز، نفرز الجيد من الرديء، مناسب ولا مش مناسب، أفلام الكارتون العيال كلها بتحبها، بس لازم نعلم الأطفال أن العلاقات الجسدية متجيش غير مع الزواج، فيه أفلام كارتون فيها قُبلات، لما يحصل ده الأطفال بتفتكره عادي، إنما ده مش عادي، علاقتنا لازم تبقى بحساب، لما ربنا يسمح بالارتباط".