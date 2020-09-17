توقعات باستقرار أسعار الأرز حتى 2021 والكيلو بـ7.5 جنيه

استقرت أسعار الأرز في الأسواق لنحو شهرين، رغم تراجع الإنتاج بنسبة 5%، أي بنحو 500 طن مقارنة بالعام الماضي، وسط توقعات باستقرار الأسعار حتى العام 2021.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لـ"الوطن"، إنّ أسعار كيلو الارز تراوحت بين 6.50 و7.50 جنيه للمعبأ، موضحا أنّ هناك تغيرا واضحا في معدل استهلاك الأرز من جانب المستهلك، إذ تراجعت المعدلات الإجمالية لتصل لنحو 2.7 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل نحو 3.3 مليون طن في الوقت السابق عليه.

وأوضح شحاتة، أنّ سعر طن الأرز الشعير تراوح بين 3200 و3400 جنيه للطن العريض والرفيع، فيما بيع الأرز الأبيض 5500 و6500 جنيه لطن الأبيض، متوقعا استمرار استقرار الأسعار دون زيادة حتى 2021.

وكشف عن تراجع إنتاج الأرز هذا العام بنسبة 5%، أي بنحو 500 طن، معتبرا هذا التراجع غير مؤثر على سعر الأرز في السوق المحلي لوفرة المعروض وزيادة مخزون العام الماضي.

وأشار إلى أنّ شركات القطاع الخاص تنظر إعلان هيئة السلع التموينية، عن مناقصات توريد الأرز بالأمر المباشر أو المناقصة.

وأكد يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد العذائية بغرفة الجيزة، أنّ استقرار أسعار الأرز "تجزئة" يرجع لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك، واستبعد وجود زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار مستويات الدخول وزيادة أعباء الحياة حتى العام 2021.

ولفت إلى أنّ الأسعار مستقرة منذ أكثر من شهرين دون زيادة، تصل لنحو 7.5 جنيه للأرز السائب حسب الجودة، فيما تصل بعض الأنواع المعبأة إلى 11 جنيها.