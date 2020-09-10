وزير البيئة: تجميع 3 آلاف طن قش أرز بالشرقية

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، جولة تفقدية، اليوم، لعدد من مواقع تجميع قش الأرز بالشرقية، المدعومة من قبل الوزارة، وكذلك المواقع التي دشنها الأهالي، فى إطار متابعة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من أعمال تجميع وفرم وكبس قش الأرز وإجراءات الحماية المدنية المتوفرة داخل المواقع، رافقها خلال الزيارة المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية وعدد من قيادات الوزارة.

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال الجولة، بعدد من متعهدي تجميع قش الأرز بأبو حماد والغورانه، وتعرفت على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التي وفرتها الوزارة للمتعهدين، كما استمعت إلى المشاكل البيئية التي تواجههم فى المحافظة ووعدتهم بالعمل على إيجاد حلول لها، وأجابت على استفسارات بعض المزارعين بخصوص رفع الوزارة للدعم المقدم للفلاح.

وأوضحت أن الهدف من تقديم الدعم فى السنوات الماضية كان لتحفيز الفلاح على تجميع قش الأرز وتعريفه بأهميته الاقتصادية وهو ما تحقق بالفعل وأصبح سلعة لها قيمة اقتصادية وتحقق ربح للفلاح وبالتالي فمن الطبيعي رفع الدعم بعد تخطي تلك المرحلة.

وأشادت وزير البيئة خلال الجولة بالإقبال الكبير للأفراد على العمل فى جمع وكبس قش الأرز، معربةً عن سعادتها بوجود سيدات لأول مرة فى هذا المجال وهذا توجه جديد يعكس إدراك المزراعين والمواطنين للأهمية الاقتصادية لقش الأرز الذي أصبح يحق فرصة عمل تدر دخلًا على مدار العام .

وأشارت "فؤاد" إلى أن الوزارة دشنت ٩٥٠ ندوة توعية بيئية بكافة محافظات المنظومة رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها فرق العمل بسبب فيروس كورونا المستجد ، فالوزارة بدأت بحملات توعوية استباقية قبل بدء الموسم بشهرين للتعريف بالفوائد الاقتصادية لاستغلال قش الأرز وتوجيه الراغبين لفتح مواقع لتجميع وكبس القش أو تأجير معدات.

وأكدت "وزير البيئة" أنه تم تجميع ما يقرب من ثلاثة آلاف طن قش أرز بالشرقية منذ بداية المنظومة فى أوائل الشهر الجاري، معربة عن أملها فى الوصول إلى تجميع نسبة ٩٠% من ما تم زراعته من الأرز هذا العام .

وأوضحت خلال الجولة أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات انتهت من وضع استراتيجية المخلفات الزراعية الأخرى كحطب الذرة ومخلفات النخيل وسنعمل خلال الفترة القادمة على خلق فرص استثمارية لفتح مجال للعمل فيها كما يحدث فى قش الارز.