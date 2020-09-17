فيديو.. "المتحدة" في فيلم قصير: السيسي يبني 11 مصنعا جديدا كل أسبوع

أنتجت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيلما قصيرا نشرته "الوطن"، حول إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرض الفيلم القصير إحصائيات حول بناء المصانع والنهضة بملف الصناعة، والتي جاءت كالتالي: "كل يوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر بتبقى مصر تانية.. مصر أجمل.. مصر جديدة.. الصناعة في مصر بتطور وتتحدث".

"مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كل أسبوع في 11 مصنع جديد بيتبني.. في 6 سنين بس قدرنا نبني 11 مجمع صناعي.. كل أسبوع بنسلم أكثر من 62 رخصة مصنع جديد، وفي 6 سنوات فقط أصدرنا 19.500 رخصة مصنع.. كل أسبوع بنوفر 96 ألف متر أراضي في المناطق الصناعية، وفي 6 سنين بس وفرنا 30 مليون متر أراضي صناعية فيهم 3500 مصنع جديد".

"المصريين مع رئيسهم عبدالفتاح السيسي بيحييوا من جديد صناعة الغزل والنسيج".