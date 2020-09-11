لأصحاب المعاشات.. تعرف على الإجراءات المطلوبة لاستخرج بطاقة ميزة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، إيقاف إصدار بطاقات المعاشات التي كانت تصدر من الهيئة القومية للتأمينات، طبقا لمنشور الهيئة رقم 1 لسنة 2020، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك سيتم صرف المعاش الدوري من خلال المصادر التالية:

1. الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2. بطاقة ميزة.

3. المحافظ الإلكترونية الصادرة من البنوك أو شركات الاتصالات.

وحددت الهيئة المستندات التي يجب على صاحب المعاش إحضارها، وهي كما يلي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

2. صورة من البطاقة المدفوعة مقدمًا.

3. أصل موافقة البنك على التحويل على الحساب الجاري أو صورة من خطاب الجهة المصدرة للمحفظة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة تعاونها مع البريد بشأن الحالات التي تصرف معاشاتهم التأمينية من البريد، مؤكدة أنه تم التنسيق على اتخاذ الإجراءات التالية:

- تتولى هيئة البريد فتح حسابات لجميع الحالات التي تصرف من طرفها، على أن يتم تسليم صاحب الشأن خطاب برقم الحساب وكارت ميزة من مكتب البريد.

- يقوم صاحب الشأن بتسلم الخطاب للمنطقة الموجودة بها ملف المعاش للحفظ دون الحاجة إلى إجراء آخر.

- تقوم هيئة البريد بموافاة الهيئة بجميع الحالات التي تم تحويلها شهريا، وتتولى الهيئة تعديل جهة الصرف، وإضافة أرقام الحسابات لجميع الحالات المحولة شهريا مركزيا.

أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّ رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أنّ المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنّه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيًا.

الهيئة تضع نصب أعينها تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات

وأضاف أن الهيئة تضع نصب أعينها تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، والتي تبدأ بحصول المستحقين على جميع حقوقهم التأمينية في أقل وقت ممكن وبطريقة جيدة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة ويتم صرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن، هي بطاقات سحب نقدي فقط.

ولفت إلى أنه بالنسبة لحالات استحقاق المعاشات الجديدة والحالات التي فقدت بطاقات الصرف الحالية، فقد يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية "كروت ميزة"، والتي تدعم عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى دعم عمليات الشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية وسداد كافة المستحقات الحكومية، وكذلك عمليات السحب والإيداع النقدي على ماكينات الصراف الآلي، وكل الخدمات المصرفية الأخرى.