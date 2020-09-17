حبس سائق 4 أيام لتسببه في وفاة وإصابة 3 بالسلام

قررت جهات التحقيق حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في وفاة وإصابة 3 بسبب السير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة ميكروباص.

بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق ووفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم بين ونش وسيارة ميكروباص بسبب سير سائق الونش عكس الاتجاه وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لتصدر قرارها المتقدم.