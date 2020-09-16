اعترافات سائق الأتوبيس المتهم بدهس الضابط "شهيد الدائري"

أدلى "فايز أ. أ"، سائق أتوبيس نقل الركاب المتهم بدهس ضابط شرطة على الطريق الدائري، مما أدى إلى استشهاده، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، التي حدثت أثناء محاولة الرائد مصطفى عبدالجليل، من الإدارة العامة للمرور، استيقاف السائق عند نزلة قليوب، لسؤاله عن رخصة القيادة ورخصة السيارة، إلا أنه قام بدهس الضابط وفر هارباً.

وأقر سائق الأتوبيس رقم "128 د ن ج"، المحبوس احتياطياً على ذمة الواقعة، بأنه تعمد قيادة الأوتوبيس بسرعة ورعونة، للهرب من الكمين، وعندما علم بسقوط الضابط تحت عجلات الأوتوبيس، زاد من سرعته للفرار من موقع الحادث، إلا أنه سقط في قبضة الأمن بعد قليل من الحادث.

وكانت النيابة العامة في مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، قد أمرت، في وقت سابق اليوم، بحبس سائق الأتوبيس، وطلبت النيابة تحريات المباحث، والاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب لسؤاله حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتحفظ عليها بمكان الحادث، لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السائق المتسبب في استشهاد ضابط شرطة من الإدارة العامة للمرور، وأكد شهود عيان أن الرائد مصطفى عبدالجليل، من الإدارة العامة للمرور، حاول استيقاف الأوتوبيس عند نزلة قليوب، أعلى الدائري، لسؤال السائق عن رخصة القيادة والأتوبيس، وبالفعل بدأ السائق في التوقف، ولكن عندما اقترب منه الضابط، أسرع بالأوتوبيس، في الوقت الذي حاول فيه الضابط التعلق بباب الأوتوبيس، قبل أن يسقط تحت العجلات، ليلقى مصرعه في الحال، بينما انشغل مرافقو الضابط في طلب الإسعاف لمحاولة إنقاذه، وتمكن سائق الأوتوبيس من الهرب.

وتحفظت أجهزة الأمن على عدد من كاميرات المراقبة المتواجدة على الطريقين الدائري والإسكندرية الزراعي، في محاولة لكشف هوية السائق المتهم بدهس ضابط الإدارة العامة للمرور، وقامت بفحص عدد من كاميرات المراقبة على الطريق السريع وكاميرا مثبتة على "كشك" أعلى الطريق الدائري، وهو ما ساهم في التوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتبين من التحريات أن السائق يُدعى "فايز أ. أ."، قائد أوتوبيس لنقل الركاب يحمل لوحات رقم "178 د ن ج"، يقيم بقرية "طنان"، التابعة لمركز قليوب، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وأمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على المتهم والأوتوبيس، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.