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60 مرشحا محتملا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالإسكندرية

في الساعات الأولى من فتح باب التقديم

كتب:

مروة مرسى
تصوير:

أحمد ناجي
12:18 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
التقدم لأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب فى الإسكندرية

التقدم لأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب فى الإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إن 60 مرشحا متحملا تقدموا بأوراق ترشحهم في الساعات الأولى من اليوم الأول للتقدم لانتخابات مجلس النواب.

 

وأضاف "المشد" لـ"الوطن"، أن المحكمة استقبلت منذ صباح اليوم طلبات المرشحين المحتملين لمجلس النواب وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفتحت اليوم المحاكم المختصة أبوابها، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2020، المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويستمر تلقي أوراق المرشحين حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

وتبدأ الانتخابات بالخارج 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.

 

 

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