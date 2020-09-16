بالصور: ميناء الإسكندرية يستقبل 50 ألف كمامة من الصين

استقبل ميناء الإسكندرية شحنة مستلزمات طبية، اليوم، تحتوي على 50 ألف كمامة و200 جهاز ترمومتر، كهدية من مدينة "قوانغتشو" بجمهورية الصين الشعبية، ضمن إطار التعاون لمواجهة جائحة كورونا، وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لعلاقة الأخوة بين مقاطعة "قوانغدونغ" والإسكندرية.

جاء ذلك بحضور قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو لي ينغ، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، وعدد من ممثلي السفارة والقنصلية العامة في مصر.

وقالت"جياو لي ينغ"، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن وباء كوفيد -19 هو التحدي المشترك الذي يواجه البشرية جمعاء، والوحدة والتعاون هما أقوى أسلحة للمجتمع الدولي للتغلب على الوباء.

وأكدت أن الوضع في مصر أفضل بكثير بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي الفيروس، منوهة إلى نجاح الدولة في احتواء وباء COVID-19 بشكل فعال واستئناف العمل والإنتاج تدريجيًا، كما عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضحت أن استمرار زخم النمو في الصين سيضخ الثقة في الاقتصاد العالمي، ويوفر المزيد من فرص التعاون لمصر ودول أخرى في العالم، مشيرة إلى تواصل دائم بين ميناء قوانغتشو وميناء الإسكندرية في إطار مبادرة التآخي لزيادة تعزيز التبادلات الودية والتعاون العملي في السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة والبحرية والبحوث.