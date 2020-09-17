افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" في وجه قبلي وبحري

بدأ عدد كبير من الغرف التجارية بمحافظات وجه قبلي وبحري، اليوم، افتتاح معارض "أهلا بالمدارس"، على أن يقام المعرض الرئيسي في 20 سبتمبر الحالي، وباقى المعارض يوم 25 من الشهر ذاته.

يأتي ذلك في إطار موافقة رئاسة مجلس الوزراء، واللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا، على السماح بإقامة عدد من الفعاليات والمعارض، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية.

وقال المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، إنّه سيتم افتتاح معرض أهلا "مدرستي" بالمحافظة اليوم، لافتا إلى أنّ الغرف التجارية تشارك هذا العام بـ19 معرضا في 12 محافظة، وكذلك إقامة 21 معرضا متنقلا، وبمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة، وإقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض الأحد المقبل في 4 قاعات رئيسية.

وتابع: "تشهد بعض المحافظات إقامة اكثر من معرض، إذ تنشئ الغرف التجارية المنافذ بالتعاون مع المحافظين، الذين يوفرون المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة".

ولفت إلى أنّ الغرف التجارية واتحادها العام، تنظم وتدعم المبادرة للعام الخامس على التوالي، إلى جانب العديد من المبادرات المماثلة، مثل "أهلا رمضان"، حتى يتمكن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات من توفير السلع مباشرة للمستهلك، وخفض أسعارهم، مع التركيز على المنتج المحلي في إطار مبادرة الاتحاد لدعم شراء المنتج المصري.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتمع أول أمس مع ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الشعب العامة ذات الصلة، وعدد من الموردين والمصنعين والمنتجين، والتي تشارك في المعارض للاتفاق على الأمور الفنية والتنظيمية، لتحقيق الهدف من إقامة المعارض لما لها من أهمية كبيرة فى التخفيف على المستهلك المصري، وطرح السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية إلى جانب الحاسبات الآلية ومستلزماتها، بأسعار متميزة وجودة عالية، إذ يتم توفير السلع من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك.

وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية، المعارض للعام الخامس على التوالي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمحافظين، في إطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص، في ظل الشراكات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك.