"الغرف التجارية": كلنا ثقة في قدرة السيسي على حفظ أمن مصر

أعرب مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن قناعته الكاملة بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ علي أمن مصرنا الحبيبة ووطننا العربي وسلامة حدودهم، مؤكدا أن المجلس يؤيد كل خطواته في الدفاع عن الوطن، وسلامة أراضيه وحدوده.

وأضاف "الاتحاد" المكون من 27 غرفة تجارية، في بيان له، أن 5.5 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبيهم، وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين يقفون خلف الرئيس، فداء لوطننا الغالي.

واختتم "الاتحاد" بيانه، قائلاً: "سر على بركة الله فخامة الرئيس، ونحن جميعا خلفكم".