رئيس التحرير

محمود مسلم

"الغرف التجارية": كلنا ثقة في قدرة السيسي على حفظ أمن مصر

"الاتحاد": نؤيد الرئيس في كل الإجراءات لحفظ أمن البلاد

كتب:

جهاد الطويل
10:49 م | الإثنين 20 يوليو 2020
مجلس الغرف التجارية

مجلس الغرف التجارية

أعرب مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن قناعته الكاملة بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ علي أمن مصرنا الحبيبة ووطننا العربي وسلامة حدودهم، مؤكدا أن المجلس يؤيد كل خطواته في الدفاع عن الوطن، وسلامة أراضيه وحدوده.

وأضاف "الاتحاد" المكون من 27 غرفة تجارية، في بيان له، أن 5.5 مليون تاجر وصانع ومؤدي خدمات من منتسبيهم، وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين يقفون خلف الرئيس، فداء لوطننا الغالي.

واختتم "الاتحاد" بيانه، قائلاً: "سر على بركة الله فخامة الرئيس، ونحن جميعا خلفكم".

اقرأ المزيد:

نواب لـ"الوطن": الجلسة السرية تبحث تفويض السيسي لإرسال قوات إلى ليبيا

عاجل.. السيسي وترامب يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

الرئيس الجزائري يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا

فرنسا تدعو الأوروبيين للعمل معا حتى لا يتم تقرير مستقبل ليبيا في أنقرة

الغرف التجارية: الدولة دعمت الدراجات الهوائية بـ400 جنيها

"الغرف التجارية" تتوقع زيادة الطلب على الملابس الجاهزة قبل العيد