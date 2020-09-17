دليل القنوات الفضائية اليوم.. The Insider بالعربي ومليكة

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "ملائكة الشوارع" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "رجل فقد عقله" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أيام صعبة" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "الأولة في الغرام" الساعة 8 مساءً، وفيلم "الرهينة" الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "تفاحة" الساعة 4 مساء، وفيلم "عريس من جهة أمنية" الساعة 7.30 مساء، و"ليلة ساخنة" الساعة 11 مساء.

زي أفلام

عرض فيلم "Jamai Raja" الساعة 5 مساء، وفيلم "2.0" الساعة 7 مساء، وفيلم "Telling Tales" الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9 مساء.

نايل دراما

عرض برنامج "فلاش" الساعة 5.45 مساء.