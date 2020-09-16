إكس لارج وAngry Birds.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "المكالمة القاتلة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "آيس كريم في جليم" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "برتيتا" الساعة 5:30 مساءً، والفيلم الكوميدي "إكس لارج" الساعة 8 مساءً، وفيلم "أسوار القمر" الساعة 10 مساءً، وفيلم "ألوان السما السبعة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Inception الساعة 1 ظهرًا، وفيلم Middle School الساعة 4:30 عصرًا، وفيلم The Angry Birds Movie الساعة 6 مساءً، وPaddington 2 الساعة 8 مساءً، وفيلم Pan الساعة 10 مساءً، وفيلم Red Riding Hood الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "مريم" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"30 ليلة وليلة" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"مملكة الغجر" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.