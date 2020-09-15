إلا أنا و"Suicide Squad".. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "تجار السموم" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "صراع الزوجات" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "محترم إلا ربع" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "ساعة ونص" الساعة 8 مساءً، وفيلم "بنك الحظ" الساعة 10 مساءً.

MBC2

عرض فيلم "Suicide Squad" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم Source Code الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم Inception الساعة 5:30 مساءً، وفيلم Gravity الساعة 8 مساءً، وLife الساعة 10 مساءً.

سيما

عرض فيلم "آنسات وسيدات" الساعة 12.30 مساء، وفيلم "عروسة وجوز عرسان" الساعة 4 مساء، و"دائرة الشك" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "مين فينا الحرامي" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج "The Insider بالعربي" الساعة 9 مساء.

نايل دراما

عرض برنامج "فلاش" الساعة 5.45 مساء.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" الساعة 11 مساء.