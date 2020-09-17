احتفالات المرشحين وأنصارهم بتقديم الطلبات أمام محكمة المنصورة

شهد محيط مجمع المحاكم بالمنصورة، اليوم، احتفالات للمترشحين وأنصارهم، عقب الانتهاء من تقديم ملف الترشح للجنة تلقي طلبات الترشيح.

وانتظر أنصار المترشحين خارج اللجنة، وبمجرد خروج مرشحهم، وإعلان ترتيبه في كشف المرشحين، حملوهم على الأعناق، وهتفوا بهم فرحا، بإنهاء أولى مراحل المعركة الانتخابية، وعلت الصيحات، لإعلان تفوقهم على باقي الراغبين في الترشح، وحجز ترتيب متقدم في الكشف.

وتجمع المئات من الراغبين في الترشيح لانتخابات مجلس النواب، وأنصارهم أمام لجنة تقديم أوراق الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية بمحافظة الدقهلية، وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم عملية الدخول.

توافد الراغبون في الترشح على محكمة المنصورة الابتدائية، منذ ليلة، أمس، لحجز دور لهم في الدخول إلى اللجنة ليكون لهم الأسبقية في كشوف المرشحين

يذكر أن محافظة الدقهلية، مخصص لها 21 مقعدا في مجلس النواب بالمقاعد الفردية، في 10 دوائر إنتخابية.

وفي سياق متصل أعلن حزب "مستقبل وطن" أسماء المرشحين بـ"تحالف دعم مصر"، في انتخابات مجلس النواب بالدقهلية علي المقاعد الفردية في 10 دوائر انتخابية بالمحافظة.

وضمت الأسماء 21 مرشحًا، بينهم 16 مرشحًا لـ"مستقبل وطن" و4 مرشحين لحزب الشعب الجمهوري ومرشح واحد لحزب الإتحاد، حيث وجرى ترشيح "محمد البسيوني" عن حزب الشعب الجمهوري، ووحيد فودة عن "مستقبل وطن" في الدائرة الأولى بمدينة المنصورة، وفى الدائرة الثانية بمركز المنصورة، تم ترشيح محمد عقل ومحمد راس عن "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مدينة بلقاس، جرى ترشيح وحيد قرقر عن "مستقبل وطن"، ومحمد المعداوى عن حزب الشعب الجمهوري، فيما رشحت القائمة وليد شكري عن "مستقبل وطن"، ومحمد نجاح الشورى عن حزب الاتحاد، في الدائرة الرابعة بمدينة"طلخا"، ورشحت القائمة شوقي عبدالعليم ونصحى البسنديلى عن "مستقبل وطن"، ومكرم رضوان عن الشعب الجمهوري، في الدائرة الخامسة بمدينة "دكرنس".

وفى الدائرة السادسة بمدينة "منيه النصر" تم ترشيح محمد أبو خالد ومحمد الناغي، عن "مستقبل وطن"، فما رشحت القائمة مصطفى محروس ومجدى الأمير عن"مستقبل وطن" فى الدائرة السابعة بمدينة المنزلة، كما تم ترشيح أسامة راضي وأحمد الألفي عن مستقبل وطن في الدائرة الثامنة.

وفي الدائرة التاسعة بمدينة"أجا" تم ترشيح أحمد عبدالفتاح دياب وإيهاب أنيس عن حزب مستقبل وطن، إلى جانب أسامة عبد العاطي عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد السعيد عوض عن حزب مستقبل وطن، في الدائرة العاشرة ومقرها "السنبلاوين".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.