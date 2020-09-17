خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم عليها

وجهت الحكومة المصرية في الشهور القليلة الماضية اهتمامها لتعزيز الخدمات الإلكترونية، في إطار خطة ميكنة مؤسسات الدولة، وخصوصا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار الفيروس، ويقدم الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، للتسهيل عليهم إجراءها إلكترونيا دون الحاجه للذهاب إلى الهيئات والمؤسسات.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة "خدمات نيابة المرور" للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج مخالفات المرور المسجلة، وخدمة الدفع عند الاستلام وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية والتظلم من قيم المخالفات ومتابعة حالة الطلبات إلغاء الطلبات الإلكترونية وتوصيل شهادة براءة الذمة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن المخالفة المرورية وقيمتها وخطوات التظلم عليها من خلال موقع النيابة العامة، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة "خدمات نيابة المرور" الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- ثم الضغط على أيقونة الاستعلامات للاستعلام عن قيمة المخالفة.

- تظهر الأيقونة الخاصة بتحدبد نوع المخالفة سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- ثم يتم إدخال البيانات الخصة بالرخصة لتظهر المخالفة المحددة على الرخصة المطلوبة.

خطوات التظلم على قيمة المخالفات

- الدخول على الصفحة الخاصة بتقديم تظلمات مخالفات المرور من هنـــــــا.

- الاختيار بين نوع الرخصة المفروض عليها الغرامة سواء كانت رخص المركبات أو رخص القيادة.

- ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالرخصة.

- ثم يتم الضغط على أيقونة "طلب دعم" لتقديم طلب التظلم.