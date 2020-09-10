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محمود مسلم

مبادرة شبابية للتوعية بقواعد المرور في الغربية

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
11:24 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
محافظ الغربية

محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية العقيد إبراهيم كامل رئيس غرفة عمليات المرور، ووفدًا من الشباب المتطوعين، اليوم، لمناقشة تدشين مبادرة تستهدف توعية المواطنين بالقواعد المرورية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن فكرة المبادرة التي قدمتها عضوة الفريق "ندى عبد العلي"م موضحة الهدف من المبادرة وأهم مراحل التنفيذ، وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه المبادراتمن الشباب والتي تساهم في رفع وعي المواطن، واختتم اللقاء بعقد ورشة عمل لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة بحضور محمود ممتاز منسق الفريق.

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