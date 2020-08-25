تعرف على قيمة غرامات مخالفات المرور في القانون الجديد

كشف مصدر بالإدارة العامة للمرور أن قانون المرور الجديد شمل عددا من العقوبات الرادعة لمخالفات القيادة والترخيص وإهمال وسائل الأمان خلال القيادة، بهدف إجراء التعديلات التي تم إدخالها على المواد القديمة وإضافة مواد جديدة.

وأضاف المصدر أن تحقيق الردع في مخالفات القيادة وإهمال وسائل الأمان ما يساهم في تقليل الحوادث، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية عقوبات مخالفات المرور وفق قانون المرور الجديد، كالتالي:

مخالفات رخص التسيير

حدد القانون مخالفات رخص التسيير بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مخالفات انتهاء رخصة المركبة

أقر قانون المرور الجديد غرامات انتهاء الرخصة لتكون قيمة الغرامة المالية من 20 وحتى 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، كما حظر القانون على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي التي تمر بالبلاد.

مخالفات ترخيص الدراجات البخارية

وفيما يخص مخالفات ترخيص الدراجات البخارية فرض القانون عقوبات رادعة لمشتري الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

مخالفات عدم ترخيص المركبات

حدد قانون المرور الجديد المخالفة المرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق دون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.

مخالفات انتهاء رخصة القيادة

وعن مخالفات انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.

وأقر قانون المرور الجديد بتوقيع عقوبة على السائق المخالف ولا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 لـ300 جنيه.