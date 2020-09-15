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"مصر للطيران" تحدد الفئات المسموح لها السفر للسعودية بدءا من اليوم

كتب:

الوطن
05:45 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

توجه مصر للطيران عناية السادة عملائها أنه في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، فقد تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من الفئات الآتية:

- المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين.

- السادة غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.

ويجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

يسري هذا التعميم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020.

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