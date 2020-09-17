برلماني: إعادة إحياء مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية ضرورة

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث قال إن معظم مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية تعاني من الإهمال وقلة الإمكانيات، كما أن معظم مبانيها آيلة للسقوط، لعدم وجود موارد مالية لصيانتها، بجانب انتشار البلطجة والمخدرات في المهجور منها، فتحول إلى "خرابة" تسكنها الأشباح، نظرا لمبانيه المتهالكة، وأسواره القابلة للانهيار، مع عدم وجود أي صالات وملاعب رياضية.

وأوضح أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مراكز وأندية الشباب ولكن الكثير منها لا يصلح، وبعضها يتطلب تطوير وإحلال وتجديد، ولهذا لابد من إحلال وتجديد المراكز القائمة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير توقفت في الكثير من المراكز وتحولت غالبيتها إلى ما يشبه "البيت الوقف"، والبعض الآخر أصبح مهجورًا كالخرابات.

وأشار إلى أن المواجهة مع الإرهاب عسكرية وثقافية، وأن أولى خطوات هذه المواجهة تتمثل في تجفيف منابع التطرف عبر استقطاب الشباب وأنشطة رياضية وثقافية تبعدهم عن روح التطرف، مؤكدًا أهمية تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية، تخدم المجتمع وتكون أكثر جذبا للشباب، من خلال العمل على عدة محاور من بينها الطرح الاستثماري لمراكز الشباب بحق الانتفاع.

وطالب النائب بوضع خطة عاجلة لتطوير مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالشباب والرياضة، والاستثمار الرياضي، مؤكدا أن الرياضة من أبرز الأدوات التي يتم محاربة الفكر المتطرف بها، خاصة في الأماكن الشعبية، ولهذا لابد من النهوض بمستوى مراكز الشباب والأندية وتجهيزها حتى تصبح عناصر جذب للشباب.

وأكد أن الاستثمار الرياضي أصبح استثمار أساسي للعديد من الدول، والتوسع في إنشاء مراكز الشباب والأندية شريطة أن تكون صالحة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة خطوة نحو النهوض بمستوى الرياضة في مصر.