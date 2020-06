ظرف طارق وعائلة الحاج متولي.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام

MBC2

عرض فيلم Charlie and the Chocolate Factory الساعة 4 مساء، وفيلم Night at the Museum الساعة 6 مساء، وفيلم Pan الساعة 8 مساء، وفيلم Dark Shadows الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم آه يا ليل يا زمن الساعة 12.30 مساء، والشرس الساعة 4 مساء، والشيطانة 7.30 مساء، ولك يوم يابيه الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم مهمة صعبة الساعة 1 مساء، وفيلم واحدة بواحدة 3 مساء، وظرف طارق 5.30 مساء، وتيمور وشفيقة 8 مساء، وسمير وشهير وبهير 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

نايل دراما

عرض مسلسل عائلة الحاج متولي 2 مساء، والعائلة 5 مساء، والفرار من الحب 6 مساء، ولعنة كارما 7 مساء، وهذا المساء 10 مساء.

سي بي سي دراما

عرض مسلسل بعد البداية 5 مساء، والعندليب 6 مساء، وحقي برقبتي 7 مساء، وحجر جهنم 8 مساء، وكأنه امبارح 9 مساء.

النهار دراما

عرض مسلسل كيد النسا الساعة 5 مساء، وزهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وحالة عشق 7 مساء، وجراب حواء 8 مساء، وريّح المدام 9 مساء، وبيت السلايف الساعة 1 مساء.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي الساعة 4 مساء.