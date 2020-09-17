"ماسك دراعي كده ليه".. تفاصيل الأغنية الجديدة لمحمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة الفترة المُقبلة، باسم "بومبيه"، بعد النجاح الذي حققه مؤخرًا في أغنية "يا حبيبي" مع المطرب الفرنسي مايتري جيمس.

وتقول كلمات الأغنية، التي يطرحها محمد رمضان، خلال الأيام المُقبلة: "لالالالالا، بومبيه، ماسك دراعي كده ليه، سيبه لا تلويه، نسيت أعرفك بنفسي مسيو مومبيه، مش خريج مدارس الليسيه فرانسيه، مش كنت بتتكلم وصوتك عالي سكت ليه".

محمد رمضان، يُجدد تعاونه مع "تيم نجوم مصر"، في أغنية "بومبيه"، فهي من كلمات البلدوزر، وتوزيع إسلام الأبيض، إذ سبق وتعاون معهم سلفًا في مهرجان "أنت جدع".

يذكر أن إسلام الأبيض، قدّم نجاحات عدّة في مجال المهرجانات، لعل أبرزهم مهرجان "أنت جدّع"، فضلًا عن مُشاركته بالتوزيع في أغنية "مافيا" لمحمد رمضان، وكذلك "السبقانة كسبانة"، والتي عُرضت ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 2".

وكان محمد رمضان، قد عاد من دولة الإمارات مؤخرًا، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب "يا حبيبي" مع النجم الفرنسي مايتري جيمس، والذي طُرح قبل أسبوع تقريبًا، حيث حقق نحو 10 ملايين مُشاهدة حتى الآن، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كليب "يا حبيبي" تم تصويره في دولة الإمارات، وهو من إخراج حسام الحسيني، وكلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبد المنعم.

وفي سياق متصل، قرر الفنان محمد رمضان، دخول الاستوديو الشهر المقبل، لتصوير مسلسل "موسى" للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

وعلمت "الوطن"، من مصدر مقرب من "رمضان"، أنه حاليا يعمل على "فورمة" الشخصية الجديدة التي يقدمها خلال المسلسل، والمقرر أن يبدأ في تصويرها الشهر المقبل للحاق بالسباق الرمضاني