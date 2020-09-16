دفاع محمد رمضان يطلب استدعاء "الطيار المفصول" لسماع أقواله

بدأت محكمة جنح مستأنف الدقى، منذ قليل، جلسة الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه لمدة سنة، بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر، المعروف بـ"الطيار المفصول".

واستمعت المحكمة للمحامى محمد الجندي، دفاع المتهم، الذي طلب استدعاء المجنى عليه لمناقشته، كما طلب السماح بتجهيز القاعة بالمساعدات الفنية لعرض فيديوهات الواقعة، على نفقة "رمضان".

وأقام الطيار "أبواليسر"، دعوى سب وقذف ضد رمضان، اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلاً عن الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام للمساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنّه ادعى عليه بمطالبته بـ9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

الخلافات التي طفت على السطح في فبراير الماضي، مرت بمراحل عدة، بينها ظهور الطيار في فيديو مطول يتحدث خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تحدث عن ملابسات إيقافه عن العمل وفصله، وظهر رمضان متحدثًا عن الواقعة مبديا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو ما لم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخر، إذ لجأ الطيار للقضاء.