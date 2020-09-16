استئناف محمد رمضان على حبسه في قضية سب الطيار المفصول اليوم

تنظر محكمة جنح مُستأنف الدقي، اليوم، الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي، التي يواجه فيها اتهامات بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف بـ"الطيار المفصول".

وشمل الحكم المُستأنف، تغريم رمضان 20 ألف جنيه، وإلزامه بكفالة 10 الآف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس والغرامة، لحين الفصل في الاستئناف الذي تنظره المحكمة اليوم.

وأقام الطيار "أبو اليسر"، دعوى سب وقذف ضد رمضان، اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد رمضان، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام للمساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنّه ادعى عليه بمطالبته بـ9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

الخلافات التي طفت على السطح في فبراير الماضي، مرت بمراحل عدة، بينها ظهور الطيار في فيديو مطول يتحدث خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره محمد رمضان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تحدث عن ملابسات إيقافه عن العمل وفصله، وظهر رمضان متحدثًا عن الواقعة مبديا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو ما لم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخرا، إذ لجأ الطيار للقضاء.

وكانت الأولى هي محكمة جنح الدقي، والتي أصدرت حكما بحبس رمضان لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، كما لجأ الطيار للمحكمة الاقتصادية، وأقام دعوى حملت رقم 119 لسنة 2020، طلب فيها تعويضه بـ25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنّها تجربة لقيادة الطائرة، ولا تزال الدعوى الأخيرة قيد النظر.