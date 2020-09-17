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روائع السنباطي وبليغ حمدي وفايزة أحمد بأوبرا الإسكندرية الخميس

كتب:

مروة مرسى
12:33 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
أوبرا الإسكندرية

أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا برئاسة مجدي صابر مساء الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايستروعبد الحميد عبد الغفار بمسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ورائعة لكبار الملحنين مقل رياض السنباطي وبليغ حمدي، بالإضافة إلى روائع الفنانة الكبيرة فايزة أحمد.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، جرى تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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