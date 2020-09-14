فرقة نويرة تقدم روائع سيد درويش ومكاوي بـ"أوبرا الإسكندرية" الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية، مساء الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة التي أبدعها كبار الملحنين سيد درويش، محمد عبدالوهاب، سيد مكاوي، الأخوين رحباني محمد الموجي، فايد محمد فايد، محمد سلطان، فؤاد حلمي، عبدالعظيم محمد، ومحمد القصبجي.

وتغني الفرقة مختارات منها "نسم علينا الهوى، حلوين من يومنا والله، عنابي، حمال القاسية"، من أداء كنزي، إبراهيم راشد، آية عبدالله، محمد حسن، مصطفى النجدي ونهاد فتحي.