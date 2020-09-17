تركيا تغازل مصر.. لم تنتهك جرفنا القاري في البحر المتوسط أبدا

على وقع الضغوط الأوروبية، والتلويح بعقوبات آتية، على خلفية تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط، وتأكيد أنقرة أكثر من مرة أنّ انسحاب سفينة التنقيب التي فاقمت النزاع، حدث بغرض الصيانة فقط، حيدت تركيا، اليوم الخميس، مصر عن هذا الصراع، رغم انتقادها سابقًا للاتفاقية التي وقعت بين القاهرة وأثينا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، إنّ مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا، موضحًا أنّ اليونان وقبرص هما من انتهكتا الجرف القاري التركي في الاتفاقيتين الثنائيتين مع القاهرة.

وكانت تركيا اعتبرت سابقًا أنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - اليونانية، التي وقعت مطلع أغسطس في القاهرة، باطلة، مشيرة إلى أنّها "تنتهك أيضًا الحقوق البحرية الليبية".

وأواخر الشهر الماضي، صادق البرلمان اليوناني على هذا الاتفاق الثنائي مع مصر، وسط تصاعد التوترات بين أنقرة وأثينا، حيث يتنازع البلدان المتجاوران، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، على مناطق بحرية غنية بالغاز والنفط.

واعتّبرت الاتفاقية بمثابة رد على الاتفاق التركي الليبي الذي وقع في نهاية عام 2019، والذي سمح لتركيا بالوصول إلى منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة.

وتسمح المعاهدة لمصر واليونان بالاستفادة إلى أقصى حد من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطيات النفط والغاز.

ومنذ 10 أغسطس، أي بعد 4 أيام من توقيع الاتفاقية الثنائية، نشرت أنقرة مركب المسح الزلزالي عروج ريس والقطع الحربية المرافقة له لإجراء عمليات استكشاف قبالة جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، على بعد كيلومترين من الساحل التركي.

إلا أنّ تلك السفينة عادت إلى أنطاليا الأحد الماضي، لكن تركيا أكدت أنّ السبب مجرد الصيانة، مخففة بالتالي من أبعاد تلك العودة، ومؤكدة تمسكها بأعمال التنقيب التي أججت الصراع في المتوسط في الأساس.