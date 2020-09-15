مختار نوح: هناك إغراءات لمصر للتفاوض مع تركيا بتسليم الهاربين

أكد الكاتب والمفكر مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استغرابه من وصول المستوى الأخلاقي لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لأقصى درجة.

وقال "نوح" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الفاسق الذي يأتي بنبأ كاذب لا تقبل شهادته أما الإخواني فيأتي بمليون خبر كاذب يوميًا، معتبرًا أن المسالة أصبحت بعيدة عن الدين مضيفًا: "المسألة أن كل لما مصر زادت قوتها كلما زادت محاولات إضعافها".

وأشاد "نوح" بالموقف المصري في ليبيا وإداراتها للملفات الخارجية جعلها في مصاف الدول التي تهاب ويُستمع لها وتتبع وليست تابعة، مؤكدًا أن الأتراك مدركون قيمة مصر وكذلك الأحزاب المعارضة التركية.

وشدد نوح على أن هناك ضغطا على مصر لقبول التفاوض مع تركيا، مشيرًا إلى أن هناك إغراءات بتسليم المطلوبين الهاربين "ودي مبقتش طلبات عند مصر".

وأوضح نوح أن الانتخابات التركية اقتربت وأن سقوط الرئيس التركي يمثل سقوطا لنظرية كثيرة سوق لها أردوغان مضيفا: "يكفي سقوطه العقائدي وأنه مش قادر يحافظ على عقائده أمام الآخرين وهيحصل سقوط في التخطيط واعتقد ان هيمحى اسم أردوغان من تاريخ تركيا".

وأكد نوح أنه متيقن من سقوط أردوغان خلال الانتخابات المقبلة: "مجبش لتركيا أي منتج على المستوى الاستراتيجي".