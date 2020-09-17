زحام في محكمة بنها للتقدم لانتخابات "النواب"

شهدت محكمة بنها الابتدائية بمدينة بنها بالقليوبية، إقبالًا وزحامًا شديدًا من المرشحين المحتلمين لمجلس النواب وأنصارهم ومحاميهم، لتقديم طلبات الترشح لخوض السباق الانتخابي للدورة المقبلة.

كما شهد محيط المحكمة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، لتنظيم عملية الدخول من المرشحين ومحاميهم نظرًا لكثرة الأعداد.

وتزاحم المرشحون في الساعات الأولى، للحصول على الأرقام والرموز الأولى بالكشوف الانتخابية، ما تسبب في تكدس شديد استدعت جهاز تأمين المحكمة.

وجرى السماح للمرشحين فقط وموكليهم للدخول لساحة المحكمة لتقديم أوراق الترشح، على أن يبقى أنصارهم خارج حيز المحكمة.

وتمت عمليات تأمين المحكمة بخطة محكمة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والعقداء محمد سعيد رئيس مباحث أمن المحكمة، وعمرو الجزار مفتش المباحث، وطه حسين بإدارة البحث الجنائي، ونصر القارح رئيس مباحث المرور.

فيما تلقت محكمة بنها برئاسة المستشار صبري البناء رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد بيصار، وياسر جاد أمين عام المحكمة، أوراق 10 مرشحين منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح في التاسعة صباحًا وحتى الآن.

وفتحت اليوم المحاكم المختصة أبوابها، لتلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2020، المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، ويستمر تلقي أوراق المرشحين حتى السبت 26 سبتمبر الجاري.

وتبدأ الانتخابات بالخارج 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته.