بعد غلق الباب.. 64 مرشحا محتملا لمجلس الشيوخ بالقليوبية

أغلقت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، باب الترشح اليوم، حيث ارتفع عدد المرشحين إلى 64 مرشحًا بعد تقدم 8 جدد بأوراقهم.

والمرشحون الجدد الذين تقدموا بأوراقهم في آخر يوم هم مها ماهر عدلي منصور من شبرا الخيمة، بكالوريوس إعلام، وهاني عقيل الشهير بـ"هاني البحيصي"، محاسب من جزيرة بلي بنها، وقاضي عرفي، وأشرف حسن إبراهيم محام من شبرا، وشوقي عبد الشافي أحمد إسماعيل، محاسب من العبور، وصلاح الدين تهامي محامي من شبرا الخيمة، وسمير محمد أحمد بحيري، بكالوريوس إعلام صحفي، وحسن أحمد حسن ليسانس الحقوق من شبرا الخيمة، وجميعهم مستقلون، إضافة إلى عبد الحكيم إبراهيم شداد، محامي من قليوب عن حزب حماة وطن.