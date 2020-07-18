بالأسماء.. 64 مرشحا محتملا لـ"الشيوخ" على 6 مقاعد فردية بالقليوبية

استقبلت لجنة تلقي طلبات مرشحي إنتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، أوراق 64 مرشحًا علي المقاعد الفردية الستة المخصصة للمحافظة، من بينهم 10 سيدات، و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية، والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب الشعب الجمهوري.

كما استقبلت اللجنة أوراق مرشحين لأحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد، وكذلك عدد من لواءات الشرطة والجيش السابقين، وعضوي مجلس شورى وشعب سابقين.

وتستعرض "الوطن" أسماء مرشحي إئتلاف التحالف الوطني بقيادة مستقبل وطن

1- الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهير بـ"السيد حجازي" من شبرا الخيمة.

2- سمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية.

3- مصطفي سعيد أمين الشهير بـ"مصطفي الطرباني" من مركز قليوب.

4- الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليًا والقليوبية الأسبق.

5- مصطفي بيومي محمد والشهير بـ"مصطفي النفيلي"، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن

6- أبوسريع أبوسريع إمام وشهرته "أبوسريع إمام الصحفي"، عن حزب الشعب الجمهوري ضمن إئتلاف حزب الشعب الجمهوري.

7- خالد عرمان رجل أعمال وشيخ عرب طوخ.

8- الدكتور إبراهيم الشريف من قرية بلتان مركز طوخ معهد خدمة الاجتماعية.

9- حنان حافظ مدير إدارة تموين شبرا، من حزب أبناء مصر.

10- اللواء سيدعزب عضو مجلس الشعب الأسبق من مركز كفرشكر.

11- ياسر عبد الرحيم حربي من شبرا الخيمة.

12- محمودعبيد محامي من شبين القناطر.

13- محمد بدوي محمد هاني من طوخ.

14- علي سابق لواء شرطة سابق طوخ.

15- أنوار صالح موظفة بالوحدة المحلية طوخ.

16- ندا محمد أمين مدرس حاسب آلي.

17- الدكتور عماد شكري أخصائي تحاليل طبية من مدينة الخصوص.

18- مروة غريب عطية مدير إدارة كهرباء قها.

19 - إيمان إبراهيم محمد مدرسة من القناطر الخيرية.

20 - مروة محمد أمين مرشدة سياحية من شبرا الخيمة.

21 - محمد رفعت عبدالرحمن.

22- المهندس عبداللطيف أحمد سيف كفرشكر.

23- محمد عبد السلام الجندي.

24 - أحمد عبد الله صابر.

25 - محمد أحمد علي الجعيدي.

26 - محمد عبد السلام أبوالسعود.

27- اسامة عزيز عازر.

28 - نبيل صابر جورجي مرجان.

29 - أحباب صالح محمد.

30- محمد عبدالمجيد الأشهب.

31- سحر فتحي الخضري.

32- عماد عبد العظيم إمام.

33- سلامة صلاح مطاوع من قرية الأحراز بشبين القناطر معلم خبير "مستقل".

34 - دعاء عبد المنعم محمد سلام وتعمل بإدارة الوافدين بجامعة بنها، عن حزب المؤتمر.

35 - المهندس علي محمد علي من بهتيم شبرا، عن حزب الغد.

36 - محمد سيد أمام عبدالحميد مدير البنك المتحد.

37 - محمد عبد الواحد يونس صبيح محامي من الخانكة.

39 - تامر عادل فريد محامي من شبرا.

38 - مدحت السيد عبد الجواد أمياي طوخ طبيب.

40 - محمد حسن سالم كفر الصهبي شبين القناطر بكالوريوس تجارة.

41 - سيد فؤاد محمد إبراهيم من العبور دكتوراة في العلوم.

42 - عبد الإله علي سيد الطويل، من قليوب البلد، وحاصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية.

43 - أحمد إسماعيل أحمد من شبرا الخيمة، بكالوريوس علوم.

44- محمود إبراهيم عودة محامي من الخانكة.

45- محمد إمام عبد العزيز كفر العرب بنها.

46 - الطبيب أحمد عبد الدايم عبد الحق من شبرا الخيمة.

47- الطبيب إبراهيم محمد الدهشوري من الرملة بنها.

48- حسن كامل عامر من بنها ضابط جيش سابق.

49- عصام حسن من مرصفا بنها، طبيب.

50- سامح حامد إسماعيل من الخانكة.

51 - عمرو سعد الزيني الخانكة عن حزب "حماة وطن"

52- وفاء سمير عبد العال نعيم، من سنديون قليوب، وحاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع.

53 - محمد وجيه زكي الجابري، من سرياقوس الخانكة، محامي.

54- أحمد عبد الفتاح عبد العزير، من كفرفرسيس بنها، محامي.

55 - أحمد سيد محمد أحمد سعد الفرنواني، شبرا الخيمة، محاسب.

56- نزيه مكاوي محمد يوسف، شبرا شهاب، محام.

57 - مها ماهر عدلي منصور، من شبرا الخيمة، وحاصبة على بكالوريوس إعلام، "مستقلة".

58- هاني عقيل الشهير بـ"هاني البحيصي"، محاسب من جزيرة بلي بنها، قاضي عرفي.

59 - أشرف حسن إبراهيم محام، من شبرا.

60- شوقي عبد الشافي أحمد إسماعيل،محاسب من العبور.

61 - صلاح الدين تهامي، من شبرا الخيمة، محامي.

62- سمير محمد أحمد بحيري، بكالوريوس إعلام، وصحفي "مستقل".

63- حسن أحمد حسن شبرا الخيمة ثان، ليسانسن حقوق.

64 - عبد الحكيم إبراهيم شداد، محامي من قليوب، عن حزب حماة وطن.