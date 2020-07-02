على خطى مهرجان كان.. لندن السينمائي يقام "أون لاين"

أعلن مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد الأفلام البريطاني، إقامة فعاليات نسخته الرابعة والستين عبر الإنترنت.

وسيكون هناك 50 عرضًا أوليًا للمهرجان الافتراضي، يشاهدها الجمهور من المنزل، بالإضافة إلى نظرة عامة للأفلام التي سيتم عرضها في دور السينما في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعددها 12.

وسيتم تقديم كل فيلم مع مقدمة أو سؤال وجواب وستكون هناك محادثات على الشاشة مع كبار صانعي الأفلام والممثلين.. بحسب موقع Variety.

وسيحل الجمهور محل لجنة التحكيم الرسمية للمهرجان.. وسيقوم بالتصويت على الجوائز في أربع فئات -fiction feature، والوثائقي والفيلم القصير وXR.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل افتراضي مباشر في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان.

ومن المقرر أن تستمر جائزة IWC Schaffhausen Filmmaker Bursary السنوية بالاشتراك مع معهد الفيلم البريطاني التي تمنح كاتبًا أو مخرجًا أو كاتبًا بريطانيًا للمرة الأولى أو الثانية 50000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 62360 دولارًا، هذا العام.

سيتمكن مندوبو الصناعة والإعلام، من الوصول افتراضيًا إلى البرنامج الذي يتضمن اجتماعات المشترين والبائعين، والمحادثات والأحداث.

قالت مديرة المهرجان السينمائي، تريشيا توتل: "مثل العديد من الأحداث الحية الأخرى حول العالم، كان علينا أن نجري تغييرات على خططنا لللحد من انتشار كورونا".

وتستمر أمريكان إكسبريس في رعاية الراعي الرئيسي للمهرجان.

وسيتم الإعلان عن البرنامج الكامل، في إطلاق افتراضي في 8 سبتمبر.