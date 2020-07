مهرجان سان سيباستيان السينمائي يضم 5 أفلام من اختيارات كان الرسمية

أعلن مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، وهو الحدث السينمائي الأبرز في العالم الناطق بالإسبانية، تنفيذ وعد مدير المهرجان خوسيه لويس ريبوردينوس، بدراسة اختيارات كان الرسمية في 2020، ووضعها في الاعتبار خلال دورة سان سيباستيان الـ68.

وبالفعل تم إدراج 5 أفلام تحمل شرف اختيار "كان" السينمائي، في المنافسة الرئيسية الخاصة بمهرجان سان سيباستيان السينمائي.

من بين الأفلام المختارة من مهرجان سان سيباستيان، فيلم Summer of 85 للمخرج François Ozon، وفيلم Another Round، للمخرج Thomas Vinterberg، وأيضا فيلم True Mothers وفيلم In the Dusk، وفيلم Beginning.

يذكر أنه تقرر عرض أحدث أفلام المخرج وكاتب السيناريو وودي آلان Rifkin’s Festival لأول مرة في مهرجان "سان سيباستيان" السينمائي الدولي بأسبانيا، حيث سيعرض خارج المنافسة.

وتكون هذه هي المرة الثانية التي يفتتح فيها آلان المهرجان. وكانت المرة الأولى مع عرض فيلمه Melinda and Melinda عام 2004.

يذكر أن إدارة مهرجان كان السينمائي كشفت عن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.