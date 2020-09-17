7 تريليونات دولار خسائر متوقعة جراء كورونا بنهاية 2021

قال لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيخسر 7 تريليونات دولار بنهاية عام 2021.

وأضاف الخبير الاقتصادي الدولي في مقابلة صحفية: "لم نغير توقعاتنا لعام 2021. لن يتعافى الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما كان متوقعا. سيتعين علينا التعايش مع الفيروس لأشهرعديدة أخرى"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتوقع بون أنّه "بحلول نهاية عام 2021 ، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي خسر 7 تريليونات دولار، ما يمثل صدمة كبيرة.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصدرت مؤخرًا تقريرًا أقرت فيه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020 بنسبة 4.5% وليس 6%، كما كان متوقعًا سابقًا، ما يشير إلى تطور إيجابي للوضع المرتبط بانتشار عدوى فيروس كورونا.

وفيما يؤكد التقرير أنّ الانخفاض في الإنتاج العالمي في عام 2020 كان أقل من المتوقع، إلا أنّه لا يزال غير مسبوق في التاريخ الحديث.

وفي هذا السياق، رصدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاع الإنتاج بسرعة بعد تخفيف الإجراءات التقييدية والاستئناف الأولي للعمل، لكن وتيرة الانتعاش العالمي في أشهر الصيف تباطأت بشكل طفيف.