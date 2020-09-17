تشكيل لجنة لاستئناف العمرة بالسعودية.. ومقترح بشأن كورونا

قالت مصادر سعودية إنه جرى تشكیل لجنة لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مبينة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجھات العلیا المعنیة، بحسب جريدة "الوطن" السعودية.

وتتكون اللجنة من 4 جهات حكومية، ووفقا للمصادر فهي تضم كلا من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام.

ومن بين المقترحات المطروحة، أن یتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل وقریب من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة، وإطلاق تطبیق أو منصة یتم من خلالھا التقدیم لغرض أداء العمرة.

وأضافت أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من فیروس كورونا المستجد، وأیضا العمل على ترتیب بروتوكولات مماثلة وقریبة من بروتوكول الحج.

وكانت السعودية قد أوقفت إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فبراير الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس الماضي في ظل أزمة كورونا.

وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بحسب شبكة "العربية" الإخبارية.

وقال المصدر إن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا ستتم بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع تصريح مسؤول وزارة الداخلية الذي أشار إلى أهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.