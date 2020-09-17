فى إستجابة فورية.. إنقاذ طفلين عقب إنهيار جزئى بمنزلهم بمنفلوط

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.. فقد تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بإنهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة بدائرة المركز.

على الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية ، وبالفحص تبين إنهيار سقف الطابق الثانى لمنزل ملك أحد المواطنين بدائرة المركز.. وتمكنت قوات الإنقاذ من إستخراج طفلين من أسفل الأنقاض.وقد لاقى ذلك إستحسان من أسرة الطفلين والأهالى الذين توجهوا بالشكر لجهاز الشرطة .